Trabzonspor, Süper Lig’in 25. haftasında yarın saat 20.00’de Kayserispor’a konuk olacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı. Kulüp ayrıca Benjamin Bouchouari’nin sağlık durumu hakkında da bilgilendirme yaptı.

Kulüpten yapılan sakatlık açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: "Sağlık Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Benjamin Bouchouari’nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Beşir, “Ziraat Türkiye Kupası’nda oynadığımız RAMS Başakşehir maçında sol ayak bileğinde burkulma meydana gelen oyuncumuz Benjamin Bouchouari’nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol ayak bileği dış yan bağında yırtık ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır” dedi."

Karadeniz ekibinin kamp kadrosu ise şu şekilde:

Andre Onana, ⁠Onuralp Çevikkan, ⁠Ahmet Doğan Yıldırım, ⁠Arseniy Batagov, Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, ⁠Taha Emre İnce, ⁠Wagner Pina, Mustafa Eskihellaç, Mathias Lovik, ⁠Okay Yokuşlu, ⁠Salih Malkoçoğlu, Christ Inao Oulai, ⁠Ozan Tufan, Onuralp Çakıroğlu, ⁠Anthony Nwakaeme, Ernest Muçi, ⁠Oleksandr Zubkov, ⁠Felipe Augusto, ⁠Umut Nayir, ⁠Paul Onuachu