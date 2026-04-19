Trendyol Süper Lig'in 30'uncu haftasında evinde Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da kaptan Stefan Savic maç sonu açıklamalarda bulundu.

SAVIC: 'ASLA PES EDECEK DEĞİLİZ'

Stefan Savic, son ana kadar sahada büyük mücadele ortaya koyduklarını belirterek, “Son saniyeye kadar büyük bir mücadele örneği sahaya koyduk. 3 puanı alabilseydik şampiyonluk mücadelesi devam edecekti ama yine devam ediyor. Asla pes edecek değiliz. Halen önümüzde çok maç var.” dedi.

'KALEYİ KAPATTIM AMA TOP ÇOK ZOR BİR YERE GİTTİ'

Savic, yedikleri gole değinerek, “Rakibimiz tüm oyuncuları ile gol bulmak için sahamıza geldi. Kaleyi de kapattım ama top çok zor bir yere gitti. Şanssızlık. Bu kadar mücadele ettikten sonra böyle olması üzdü.” ifadelerini kullandı.

'SON SANİYEYE KADAR O MÜCADELEYİ VERECEĞİZ'

Tecrübeli oyuncu tribünlere özel parantez açarak, “Taraftarlarımıza mesaj vermek isterim. Hepsine teşekkür ederim. İnanılmaz bir destek ile yanımızda oldular. Son saniyeye kadar o mücadeleyi vereceğiz.” dedi.

HAKEM KARARLARINA TEPKİ

Karşılaşmadaki tartışmalı pozisyonlara da değinen Savic, “Alanyaspor’un bize penaltı hariç pozisyonu yoktu. Penaltının çok net olduğunu düşünmüyorum. Trabzonspor’a karşı çok rahat penaltılar çalınabiliyor ama bugün bizim ilk devre çok net bir penaltımız verilmedi.” dedi.

Takım arkadaşlarının ekstra motivasyona ihtiyaç duymadığını söyleyen Savic, “Bu değerli formayı giymek zaten en büyük motivasyon. Başka hiçbir söze gerek yok.” ifadelerini kullandı.