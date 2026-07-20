Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürürken iki yeni ismi kadrosuna kattı.
Bordo-mavili kulüp, 24 yaşındaki kaleci Zeynep Akdeniz ile Uganda Kadın Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Violah Nambi'nin transferlerini resmen duyurdu.
ZEYNEP AKDENİZ 21 NUMARAYI GİYECEK
Kulüpten yapılan açıklamada, Zeynep Akdeniz ile anlaşmaya varıldığı belirtilirken, 24 yaşındaki file bekçisinin Trabzonspor'da 21 numaralı formayı giyeceği ifade edildi.
UGANDALI NAMBİ ORTA SAHAYA GÜÇ KATACAK
Trabzonspor, Uganda Kadın Milli Takımı'nın önemli isimlerinden 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Violah Nambi'yi de kadrosuna dahil etti.
Deneyimli futbolcunun bordo-mavili ekipte 11 numaralı formayla mücadele edeceği açıklandı.