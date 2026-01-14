Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci haftasında Trabzonspor İstanbulspor'a konuk oldu.

İSTANBULSPOR 10 KİŞİ KALDIKTAN SONRA DİRENEMEDİ

Sahaya önemli eksiklerine rağmen mutlak galibiyet parolasıyla çıkan Bordo Mavililer ilk yarıda geri düştüğü maçta Muçi'nin attığı golle devreye eşitliği yakalayarak girdi. Rakibinin 10 kişi kalmasının ardından açılan Trabzonspor İstanbulspor'u 6-1 yendi.

Maçın 53. dakikasında Fahri Ay'ın kırmızı kart görmesiyle İstanbulspor sahada 10 kişi kaldı.

MUÇİ 2 GOL, 1 ASİSTLE YILDIZLAŞTI

Trabzonspor'da 2 gol, 1 asistlik performansıyla yıldızlaşan Ernest Muçi maça damga vururken diğer goller Batagov, Olaigbe ve Sikan'ndan (2) geldi. İstanbulspor'un golünü ise Mario Krstovski kaydetti.

Üst üste aldığı mağlubiyetlerin ardından Fatih Tekke'nin ekibi İstanbul'da moral buldu.