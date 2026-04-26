MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak ve karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Son iki haftada Corendon Alanyaspor ve RAMS Başakşehir ile berabere kalarak şampiyonluk yarışında puan kaybı yaşayan bordo-mavili ekip, Konya deplasmanından galibiyetle dönerek zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor.

Trabzonspor’da Batagov ve Okay Yokuşlu sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak. Uzun süredir sakatlığı bulunan Visca’nın ise henüz hazır olmadığı için maç kadrosuna alınması beklenmiyor.

LİGDE 50. KARŞILAŞMA

İki takım Süper Lig’de bugüne kadar 49 kez karşılaştı. Bu maçlarda Trabzonspor’un 25 galibiyetle üstünlüğü bulunurken, Konyaspor 12 kez kazandı, 12 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor bu maçlarda 80 gol atarken, kalesinde 58 gol gördü.

Konya’da oynanan karşılaşmalarda ise en fazla beraberlik sonucu ortaya çıktı.

İki ekip Konya’da 24 kez karşılaştı. Trabzonspor 8 kez kazanırken, Konyaspor 6 galibiyet aldı ve 10 maç eşitlikle tamamlandı.

SON YILLARDA DEPLASMAN TABLOSU

Trabzonspor, Konyaspor deplasmanında oynadığı son 5 lig maçında yalnızca 1 galibiyet alabildi.

Bu süreçte 2 karşılaşma beraberlikle sonuçlanırken, 2 maçta ev sahibi ekip sahadan galip ayrıldı.

Sezonlara göre sonuçlar incelendiğinde 2020-21 sezonu 1-1, 2021-22 sezonu 2-2 beraberliklerle geçti. 2022-23 sezonunda Konyaspor 2-1 kazandı. 2023-24 sezonunda Trabzonspor 3-1 galip gelirken, geçen sezon Konyaspor 1-0 üstünlük sağladı.

Sezonun ilk yarısında Trabzon’da oynanan maçta Trabzonspor 3-1 kazanmıştı.