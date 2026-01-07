Ara transfer döneminde Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında yeni bir transfer gerilimi patlak verdi.

61 Saat'in haberine göre; Trabzonspor, Karşıyaka'nın genç oyuncusu Adem Yeşilyurt'un transferinde sözlü anlaşmaya varmasına rağmen İzmir kulübünün perde arkasında başka takımlarla görüşmesi nedeniyle masadan kalktı.

18 yaşındaki genç yeteneği Trabzonspor ile birlikte aynı zamanda Fenerbahçe de kadrosuna katmayı istiyordu.

'TRABZONSPOR İLE CİDDİ GÖRÜŞMELERİMİZ OLDU AMA FENERBAHÇE DAHA CİDDİ'

Radyospor'a konuşan Karşıyaka Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür konuyla ilgili, "Adem Yeşilyurt için Trabzonspor ile ciddi bir görüşmemiz oldu önemli aşamalarda kaydettik ama şu an Fenerbahçe çok daha ciddi bir şekilde devrede. Fenerbahçeli yetkililer İstanbul'da kulübümüzle görüşüyor. Sadece Türkiye'den değil, Hull City de Adem'e talip oldu. Hull City yetkilileri 10-15 gün önce Adem'in ailesiyle bir görüşme gerçekleştirdiler. Bizim tek bir şartımız var; Adem hangi kulübe giderse gitsin, bu sezonu Karşıyaka formasıyla tamamlamalı." açıklamasında bulundu.

TRABZONSPOR TRANSFERDE GERİ ADIM ATTI

Trabzonspor yönetiminin, anlaşma sağladığı genç oyuncu için Karşıyaka'nın Fenerbahçe ile görüşmesine sinirlendiği ve transferde geri adım attığını İzmir kulübüne bildirdiği belirtildi.

UĞURCAN ÇAKIR VE OĞUZ AYDIN'DAN SONRA HAKAN YEŞİLYURT

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında daha önce Uğurcan Çakır transferi konusunda yaşanan gergin süreci bu dönemde Oğuz Aydın rövanşı izlemişti. Şimdi ise Adem Yeşilyurt ile ilgili yaşanan son gelişmeler transfer gerilimini daha da yükseltti.