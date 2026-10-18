Ligde oynadığı 7 karşılaşmada 5 galibiyet ve 2 yenilgi elde ederek 15 topluyan siyah-beyazlılar; millî aranın ardından sırasıyla Kocaelispor'u 2-1, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Hoffenheim'ı 3-2 mağlup ederek formda bir grafik yakaladı. Karadeniz ekibi Trabzonspor ise çıktığı 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alarak haftaya 13 puanla girdi. İki ekip de bu kritik mücadeleden galibiyetle ayrılarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

BEŞİKTAŞ'TA KAPTAN ORKUN KÖKÇÜ EKSİK

Zorlu mücadele öncesinde Beşiktaş'ta önemli eksikler bulunuyor. UEFA Avrupa Ligi'ndeki Hoffenheim karşılaşmasında sakatlanan kaptan Orkun Kökçü ile tedavisi devam eden Milot Rashica, Trabzon deplasmanında forma giyemeyecek.

Öte yandan Hoffenheim maçını mide rahatsızlığı nedeniyle kaçıran golcü futbolcu Dusan Vlahovic, dünkü antrenmanda takımla çalıştı. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun görev vermesi hâlinde bu sezon 8 maçta 6 gol kaydeden Sırp santrforun sahada yer alması bekleniyor. Yoğun bir fikstüre giren siyah-beyazlılar, Trabzonspor karşılaşmasının ardından sırasıyla Crystal Palace ve İstanbul Başakşehir ile mücadele edecek.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Beşiktaş maçı 19 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Dev derbiyi beIN SPORT 1 kanalı canlı yayınlayacak.