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UEFA Konferans Ligi'ne KuPS Kuopio'yu deplasmanda 4-2 yenerek 3 puanla başlayan temsilcimiz Trabzonspor ikinci haftada evinde İskoç ekibi Hearts'ı ağırlıyor.

Papara Park'ta saat 19.45'te başlayacak zorlu karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

TRABZONSPOR-HEARTS İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana, Melih Kabasakal, Samet Akaydın, Cenk Özkacar, Cabral, Folcarelli, Bouchouari, Mendy, Saviolo, Salah, Franculino.

Hearts: Reus, Borchgrevink, McCart, Walcott, Altena, Magnusson, Mato, Braga, Miller, Guendouz, Wilson.