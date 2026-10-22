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UEFA Konferans Ligi'ne KuPS Kuopio'yu deplasmanda 4-2 yenerek 3 puanla başlayan temsilcimiz Trabzonspor ikinci haftada evinde İskoç ekibi Hearts'ı ağırlıyor.

Papara Park'ta saat 19.45'te başlayan zorlu karşılaşmada Belçikalı hakem Lawrence Visser düdük çalıyor.

TRABZONSPOR-HEARTS İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana, Melih Kabasakal, Samet Akaydın, Cenk Özkacar, Cabral, Folcarelli, Bouchouari, Mendy, Saviolo, Salah, Franculino.

Hearts: Reus, Borchgrevink, McCart, Walcott, Altena, Magnusson, Mato, Braga, Miller, Guendouz, Wilson.

TRABZONSPOR 1-0 HEARTS CANLI ANLATIM

1' Lawrence Visser'in ilk düdüğüyle Trabzonspor-Hearts maçı başladı.

UZAKTAN GELEN SÜRPRİZ ŞUTTA ONANA HATA YAPMADI

6' Borchgrevink'in çok uzaklardan kaleye gönderdiği topu Andre Onana son anda güçlükle kornere çeldi.

TRABZONSPOR KALESİNDE BÜYÜK TEHLİKE: HEARTS DİREĞE TAKILDI

7' Kornerden gelen ortaya Walcott'ın kafa vuruşunda top direkten geri döndü. Trabzonspor kalesinde büyük bir tehlike atlattı.

POTANSİYEL PENALTI BEKLENTİSİNDE VAR'DAN OFSAYT KARARI ÇIKTI

14' Salah'ın ortasında Altena'nın eline çapran top sonrası VAR potansiyel penaltı sebebiyle pozisyonu inceledi. Salah'ın ofsaytta olduğu tespit edildi ve mücadele Hearts'ın serbest atışıyla başladı.

TRABZONSPOR SALAH'IN PENALTI GOLÜYLE ÖNE GEÇTİ

32' Franculino'ya ceza sahasında yapılan müdahale sonrası hakem Visser penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Salah penaltıyı gole çevirerek Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.

BOUCHOUARI NET POZİSYONU KAÇIRDI

45+2' Salah ceza sahasına girerek Bouchouari'ye çıkardı. Bouchouari müsait pozisyonda kaleci Reus'u geçemedi.