Trendyol Süper Lig'in son haftasında sezonu 3. sırada tamamlamayı garantileyen Trabzonspor hafta içi kupada elediği kümede kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.
Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak kritik maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.
TRABZONSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ İLK 11'LER
Trabzonspor: Onuralp, Salih, Ozan, Boran, Pina, Oulai, Bouchouari, Nwakaeme, Augusto, Umut, Onuachu.
Gençlerbirliği: Ricardo, Hanousek, Zuzek, Goutas, Pedro, Dele-Bashiru, Tongya, Oğulcan, Metehan, Cihan, Traore.
TRABZONSPOR 0-0 GENÇLERBİRLİĞİ CANLI ANLATIM
1' Atilla Karaoğlan'ın ilk düdüğüyle Trabzonspor-Gençlerbirliği maçı başladı.
ONUACHU'NUN ŞUTU SAVUNMAYA TAKILDI
6' Onuachu'nun şutunda Gençlerbirliği savunmasından seken top direğin yanından kornere çıktı.
TRABZONSPOR DURAN TOPTAN TEHLİKE YARATTI
8' Kornerden gelen ortaya Salih Malkoçoğlu'nun kafa vuruşunda Ricardo Velho son anda topu kornere çeldi.