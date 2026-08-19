Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Ganalı futbolcu Abigail Kofi Kim'i kadrosuna katarak yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirdi.

TRABZONSPOR ABIGAIL KOFI KIM'İ AÇIKLADI

Bordo-Mavili kulüp, Gana Kadın Milli Futbol Takımı'nda da görev yapan 28 yaşındaki futbolcunun transferini resmen duyurdu.

Bordo-Mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kadın Futbol Takımı'mız, Gana Kadın Milli Futbol Takımı'nda yer alan 28 yaşındaki futbolcu Abigail Kofi Kim'i kadrosuna kattı."

Trabzonspor Ganalı forveti açıkladı - Resim : 1

FORMA NUMARASI BELLİ OLDU

Trabzonspor, yeni transferinin forma numarasını da açıkladı.

Ganalı futbolcu Abigail Kofi Kim, Bordo-Mavili takımda 19 numaralı formayı giyecek.