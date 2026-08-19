Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Ganalı futbolcu Abigail Kofi Kim'i kadrosuna katarak yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirdi.
TRABZONSPOR ABIGAIL KOFI KIM'İ AÇIKLADI
Bordo-Mavili kulüp, Gana Kadın Milli Futbol Takımı'nda da görev yapan 28 yaşındaki futbolcunun transferini resmen duyurdu.
Bordo-Mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kadın Futbol Takımı'mız, Gana Kadın Milli Futbol Takımı'nda yer alan 28 yaşındaki futbolcu Abigail Kofi Kim'i kadrosuna kattı."
FORMA NUMARASI BELLİ OLDU
Trabzonspor, yeni transferinin forma numarasını da açıkladı.
Ganalı futbolcu Abigail Kofi Kim, Bordo-Mavili takımda 19 numaralı formayı giyecek.