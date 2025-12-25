Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor, Galatasaray’da forma giyen Ahmed Kutucu için yeniden harekete geçti. Bordo-mavililerin, daha önce de gündemine aldığı 25 yaşındaki futbolcuyu bu kez daha ciddi şekilde değerlendirdiği öne sürüldü.

FATİH TEKKE YAKINDAN TAKİP EDİYOR

HT Spor’un haberine göre, bir süredir Ahmed Kutucu’nun performansını yakından izleyen Fatih Tekke, hücum hattında çok yönlü oynayabilen milli oyuncuyu beğendiği ve yönetime olumlu rapor sunduğu belirtildi.

YAZ DÖNEMİNDE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Trabzonspor, yaz transfer döneminin son günlerinde de Ahmed Kutucu için girişimlerde bulunmuştu. Ancak o dönemde kulüpler arasında yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

OKAN BURUK TRANSFERE MESAFELİ

Galatasaray cephesinde ise transfere sıcak bakılmıyor. Teknik Direktör Okan Buruk, Ahmed Kutucu’nun sezon sonuna kadar takımda kalmasını istiyor. Galatasaray’ın, Şampiyonlar Ligi’nde 28 kişilik kadroda oynatabileceği oyuncularla bu aşamada yollarını ayırmayı düşünmediği belirtiliyor.

FORMA REKABETİ İÇİN MESAJ VERDİ

Son oynadığı kupa maçında yıldızlaşan Ahmed Kutucu'nun sezonun ikinci yarısında daha fazla forma şansı bulması bekleniyor.

GALATASARAY 6 MİLYON EURO'DAN KAPIYI AÇIYOR

Yine de olası bir transfer ihtimalini göz ardı etmeyen Galatasaray'ın Ahmed Kutucu için kapıyı 6 milyon Euro'dan açtığı ifade ediliyor.