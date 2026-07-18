Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Trabzonspor Kadın Futbol Takımı yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor.

GALATASARAY'DAN SONRA YENİ DURAĞI TRABZONSPOR OLDU

Bordo Mavililer kadrosuna önemli bir takviye yaparak 3 sezondur Galatasaray forması giyen 24 yaşındaki milli futbolcu Benan Altıntaş'ı renklerine bağladı.

TRANSFER RESMEN AÇIKLANDI

Kulüpten yapılan resmi açıklamada başarılı savunmacı için "Ailemize hoş geldin Benan Altıntaş" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca Benan Altıntaş'ın takımda 90 numaralı formayı giyeceği de açıklandı.