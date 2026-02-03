Yeniçağ Gazetesi
03 Şubat 2026 Salı
İstanbul
Ziraat Türkiye Kupası maçında Trabzonspor'un rakibi Fethiyespor

Ziraat Türkiye Kupası maçında Trabzonspor'un rakibi Fethiyespor

Ziraat Türkiye Kupası maçında Trabzonspor ile TFF 2. Lig ekibi Fethiyespor karşı karşıya geliyor. İşte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Ziraat Türkiye Kupası maçında Trabzonspor'un rakibi Fethiyespor - Resim: 1

Trabzonspor, A Grubu 3. hafta maçında TFF 2. Lig ekibi Fethiyespor’u Papara Park’ta konuk edecek.

Ziraat Türkiye Kupası maçında Trabzonspor'un rakibi Fethiyespor - Resim: 2

Trabzonspor Maçı Hangi Kanalda?

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta mücadelesinde sahasında Fethiyespor’u ağırlayacak. Karşılaşma A Spor'dan naklen yayınlanacak

Ziraat Türkiye Kupası maçında Trabzonspor'un rakibi Fethiyespor - Resim: 3

Papara Park’taki maç saat 20.30’da başlayacak ve hakem Fatih Tokail düdük çalacak.

Ziraat Türkiye Kupası maçında Trabzonspor'un rakibi Fethiyespor - Resim: 4

Trabzonspor’da Visca, Savic ve Zubkov sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

Ziraat Türkiye Kupası maçında Trabzonspor'un rakibi Fethiyespor - Resim: 5

Trabzonspor - Fethiyespor Muhtemel 11'ler

Trabzonspor: Onuralp, Pina, Okay, Batagov, Mustafa, Salih, Bouchouari, Muçi, Ozan, Nwakaeme, Umut

Ziraat Türkiye Kupası maçında Trabzonspor'un rakibi Fethiyespor - Resim: 6

Fethiyespor: Arda, Raşit, Oğuz, Şahan, Berkay Can, Ali Mert, Cihan, İrfan, Berat, Melih, Muhammet

Kaynak: Spor Servisi
