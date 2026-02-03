Trabzonspor, A Grubu 3. hafta maçında TFF 2. Lig ekibi Fethiyespor’u Papara Park’ta konuk edecek.
Ziraat Türkiye Kupası maçında Trabzonspor'un rakibi Fethiyespor
Ziraat Türkiye Kupası maçında Trabzonspor ile TFF 2. Lig ekibi Fethiyespor karşı karşıya geliyor. İşte detaylar...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Trabzonspor Maçı Hangi Kanalda?
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta mücadelesinde sahasında Fethiyespor’u ağırlayacak. Karşılaşma A Spor'dan naklen yayınlanacak
Papara Park’taki maç saat 20.30’da başlayacak ve hakem Fatih Tokail düdük çalacak.
Trabzonspor’da Visca, Savic ve Zubkov sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.
Trabzonspor - Fethiyespor Muhtemel 11'ler
Trabzonspor: Onuralp, Pina, Okay, Batagov, Mustafa, Salih, Bouchouari, Muçi, Ozan, Nwakaeme, Umut
Fethiyespor: Arda, Raşit, Oğuz, Şahan, Berkay Can, Ali Mert, Cihan, İrfan, Berat, Melih, Muhammet
Kaynak: Spor Servisi