Ziraat Türkiye Kupası A Grubunu'nun 3. haftasında Trabzonspor 2. Lig ekibi Fethiyespor ile karşı karşıya geliyor.
Papara Park'ta saat 20.30'da başlayan maçı hakem Fatih Tokail yönetiyor.
TRABZONSPOR-FETHİYESPOR MAÇININ İLK 11'LERİ
Trabzonspor: Ahmet, Lovik, Nwaiwu, Okay, Mustafa, Ozan, Bouchouari, Nwakaeme, Muçi, Augusto, Umut.
Fethiyespor: Arda, Raşit, Ramazan, Şahan, Berkay Can, Onur, Cihan, İrfan, Uğur, Melih, Muhammet.
TRABZONSPOR-FETHİYESPOR CANLI ANLATIM
1' Fatih Tokail'in ilk düdüğüyle Trabzonspor-Fethiyespor maçı başladı.