Ziraat Türkiye Kupası A Grubunu'nun 3. haftasında Trabzonspor 2. Lig ekibi Fethiyespor ile karşı karşıya geliyor.

Papara Park'ta saat 20.30'da başlayan maçı hakem Fatih Tokail yönetiyor.

Trabzonspor'da genç kaleci Ahmet Doğan Yıldırım ilk maçına çıkacak

TRABZONSPOR-FETHİYESPOR MAÇININ İLK 11'LERİ

Trabzonspor: Ahmet, Lovik, Nwaiwu, Okay, Mustafa, Ozan, Bouchouari, Nwakaeme, Muçi, Augusto, Umut.

Fethiyespor: Arda, Raşit, Ramazan, Şahan, Berkay Can, Onur, Cihan, İrfan, Uğur, Melih, Muhammet.

TRABZONSPOR-FETHİYESPOR CANLI ANLATIM

1' Fatih Tokail'in ilk düdüğüyle Trabzonspor-Fethiyespor maçı başladı.