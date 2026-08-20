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UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor Macar ekibi Ferencvaros ile karşı karşıya geliyor.

Papara Park'ta saat 20:00'de başlayan zorlu karşılaşmayı Hırvat hakem Igor Pajac yönetiyor.

FATİH TEKKE SON MAÇIN KADROSUNDA 5 DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, Kasımpaşa maçının kadrosunda 5 değişikliğe giderek; Mustafa'nın yerine Cabral'ı, Malinovskyi'nin yerine Melih Kabasakal'ı, Aral Şimşir'in yerine Umut Nayir'i ve Metehan Mimaroğlu'nun yerine de Mohamed Salah'a Ferenvaros'a karşı ilk 11'de yer verdi.

SALAH İLK KEZ 11'DE

Trabzonspor'un dünya yıldızı Mohamed Salah, bordo mavili formayla ilk kez 11'de maça başlayacak.

Ligde oynanan Kasımpaşa maçında sonradan oyuna giren Salah bugün başlangıç kadrosunda yer aldı.

TRABZONSPOR-FERENCVAROS İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Cenk, Cabral, Bouchouari, Melih, Salah, Saviolo, Umut, Onuachu.

Ferencvaros: Dibusz, Nagy, Raemaekers, Gomez, Cadu, Corbu, Rommens, Zachariassen, O'Dowda, Yusuf, Joseph.

TRABZONSPOR 0-1 FERENCVAROS CANLI ANLATIM

1' Igor Pajac'ın ilk düdüğüyle Trabzonspor-Ferencvaros maçı başladı.

BOUCHOUARI UZAKTAN ŞANSINI DENEDİ

6' Bouchouari'nin uzaktan sert şutunda top direğin üzerinden dışarı gitti.

TRABZONSPOR SALAH İLE GOLE YAKLAŞTI

8' Onana'nın uzun topunda Mohamed Salah bir anda defansın arkasında topla buluştu. Çapraz pozisyonda kaleciyle karşı karşıya kalan Salah Dibusz'u geçemedi.

ONUACHU İSTEDİĞİ GİBİ VURAMADI

12' Pina'nın sağ kanattan yaptığı ortada Onuachu rakibin de pozisyonunu bozmasıyla istediği gibi kafa vuruşu yapamadı.

FERENCVAROS ÖNE GEÇTİ

16' Ferencvaros Zachariassen'in kafa golüyle 1-0 öne geçti.

TRABZONSPOR PENALTI BEKLEDİ ANCAK KARAR DEVAM

23' Nwaiwu ceza sahası içerisinde rakibiyle giridği ikili mücadelede yerde kaldı. Trabzonspor penaltı bekledi ancak Hırvat hakem oyunu devam ettirdi.

ONANA GOLE İZİN VERMEDİ

35' Yusuf'un ceza sahası içinde şutunda Onana direk dibinde ayağıyla topu kornere çeldi.

TRABZONSPOR KONTRADAN TEHDİT YARATTI

37' Trabzonspor'dan harika bir kontra atak... Onana'nın uzun pasında topla buluşan Salah çemberdeki Umut Nayir'i gördü. Umut'un gelişine şutunda top direğin yanından dışarı çıktı.

İLK YARI SONUCU: TRABZONSPOR 0-1 FERENCVAROS

FATİH TEKKE'DEN İKİ HAMLE BİRDEN

46' Trabzonspor ikinci yarıya iki değişiklikle başladı: Bouchouari ve Umut Nayir kenara gelirken Ruslan Malinovskyi ile Aral Şimşir oyuna dahil oldu.

SALAH GOLE YAKLAŞTI

48' Ceza sahası içinde topla buluşan Mohamed Salah rakibinden kurtularak şutunu çekti. Top direğin yanından az farkla dışarı çıktı.

CABRAL İSABETİ BULAMADI

50' Aral rakibinin üstüne üstüne giderek pozisyon bulmaya çalıştı ve boştaki Cabral'ı gördü. Cabral'ın şutunda top üstten dışarı çıktı.

İNANILMAZ BİR POZİSYON! TOP DİREKTEN GERİ DÖNDÜ

55' Onuachu'nun kafa vuruşunda top direkten dönüp kaleciden sekerek kale önünde kaldı. Ferencvaros savunması pozisyonu uzaklaştırdı.

MALINOVSKYI'NİN ŞUTUNDA TOP ÇERÇEVEYİ BULMADI

59' Salah'ın şutunda savunmadan seken topa ceza sahası dışından Malinovskyi gelişine vurdu. Ancak top çerçeveyi bulmadı.