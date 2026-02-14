Trendyol Süper Lig'de oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi için geri sayıma geçilirken Trabzon'da dev maçın heyecanı genç takımların mücadelesiyle başladı.

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE U19 DERBİSİNDE GOL DÜELLOSU

PAF Ligi'nin 22. haftasında iki ezeli kulübün U19 takımları arasında gol düellosuna sahne olan karşılaşma izleyenleri mest etti.

Trabzonspor, Fenerbahçe'ye karşı U19 derbisini 90+6'da kazandı: 7 gollü maç - Resim : 1

TRABZONSPOR ÜÇ KEZ KAÇTI, FENERBAHÇE HER SEFERİNDE YAKALADI

Heyecan dolu maçta Trabzonspor üç kez öne geçse de Fenerbahçe her seferinde eşitliği yakalamayı başardı.

Trabzonspor, Fenerbahçe'ye karşı U19 derbisini 90+6'da kazandı: 7 gollü maç - Resim : 2

UZATMALARDA AHMET BABAT SON SÖZÜ SÖYLEDİ

Uzatma dakikalarına 3-3'lük beraberlikle girilirken Bordo Mavililer 90+6'da Ahmet Babat'ın attığı golle sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

GENÇLER GALİBİYET SEVİNCİNİ TARAFTARLARLA YAŞADI

Trabzonsporlu oyuncular maç sonu galibiyet sevinci karşılaşmayı takip eden taraftarlarla yaşadı.