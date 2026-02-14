Trendyol Süper Lig'de oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi için geri sayıma geçilirken Trabzon'da dev maçın heyecanı genç takımların mücadelesiyle başladı.

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE U19 DERBİSİNDE GOL DÜELLOSU

PAF Ligi'nin 22. haftasında iki ezeli kulübün U19 takımları arasında gol düellosuna sahne olan karşılaşma izleyenleri mest etti.

TRABZONSPOR ÜÇ KEZ KAÇTI, FENERBAHÇE HER SEFERİNDE YAKALADI

Heyecan dolu maçta Trabzonspor üç kez öne geçse de Fenerbahçe her seferinde eşitliği yakalamayı başardı.

UZATMALARDA AHMET BABAT SON SÖZÜ SÖYLEDİ

Uzatma dakikalarına 3-3'lük beraberlikle girilirken Bordo Mavililer 90+6'da Ahmet Babat'ın attığı golle sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

GENÇLER GALİBİYET SEVİNCİNİ TARAFTARLARLA YAŞADI

Trabzonsporlu oyuncular maç sonu galibiyet sevinci karşılaşmayı takip eden taraftarlarla yaşadı.