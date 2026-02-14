Trendyol Süper Lig’in 22. haftası Trabzonspor-Fenerbahçe derbisine sahne oluyor.

Zirve yarışı için kritik önem taşıyan zorlu mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Papara Park’ta saat 20.00’de başlayacak dev maç öncesi iki takımın da ilk 11’leri belli oldu.

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE İLK 11’LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Oulai, Folcarelli, Augusto, Muçi, Mustafa Eskihellaç, Onuachu

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Kante, Guendouzi, İsmail, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca