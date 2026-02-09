Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi öncesi gözler deplasman tribünü kararına çevrilmişti.
Fenerbahçe taraftarlarının maça alınıp alınmayacağına ilişkin karar Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı'nın ardından belli oldu.
TRABZONSPOR'UN TALEBİ UYGUN GÖRÜLDÜ: FENERBAHÇE TARAFTARLARI MAÇA ALINMAYACAK
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre; Vali Tahir Şahin başkanlığında kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleşen İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı'nda Trabzonspor'un talebi üzerine karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarların alınmaması uygun görüldü.