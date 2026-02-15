Trabzonspor, Süper Lig’in 22. haftasında sahasında konuk ettiği Fenerbahçe’ye 3-2 mağlup oldu. Papara Park’taki karşılaşmanın ardından bordo-mavililer 45 puanda kaldı ve şampiyonluk yarışında kritik bir kayıp yaşadı.

YILLAR SONRA EN GOLLÜ İLK DEVRE

Mücadelenin ilk yarısı 2-2 eşitlikle tamamlandı. İki takım, Ağustos 2010’dan bu yana bu eşleşmedeki en gollü ilk devreyi oynadı. Yüksek tempoda başlayan karşılaşmada iki taraf da hücumda etkili bir görüntü sergiledi. Trabzonspor pozisyonlar bulsa da son vuruşlarda istediği bitiriciliği gösteremedi.

İkinci yarının hemen başında gelen golle yeniden geriye düşen ev sahibi ekip, savunmada yaptığı hataların bedelini ödedi. Beraberlik için baskı kuran Karadeniz temsilcisi aradığı golü bulamadı ve skor değişmedi.

Fenerbahçe ise Trabzon deplasmanındaki üstünlüğünü sürdürdü. Sarı-lacivertliler, bu statta oynadığı son üç Süper Lig maçını da kazanarak, Ağustos 2003-Kasım 2006 arasındaki dört maçlık serinin ardından burada ikinci kez üst üste üç ve üzeri galibiyet elde etti.