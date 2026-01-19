Trabzonspor KAP'a yaptığı açıklamayla birlikte teknik direktör Fatih Tekke ve ekibinin yıllık maaşının 90 milyon TL'ye çıkarıldığını duyurdu.

TRABZONSPOR FATİH TEKKE VE EKİBİNİN YENİ MAAŞINI KAP'A AÇIKLADI

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörü sayın Fatih Tekke ile olan 30.06.2029 bitiş tarihli Teknik Adam Sözleşmesinin ücret kısmına ilişkin hükümleri aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre sayın Fatih Tekke ve ekibinin ücreti, Ocak 2026'dan itibaren başlamak üzere aylık net 7.5 milyon lira olarak yıllık net 90 milyon lira garanti ücret olacak şekilde revize edilmiştir."