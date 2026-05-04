Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde bu sezon 32 lig maçına çıkan Karadeniz ekibi, 19 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ancak son 4 karşılaşmada 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan bordo-mavililer, bu süreçte ilk kez üst üste 4 maçta galibiyet elde edemedi.

Ligde 74 puanla lider Galatasaray’ın 8, 70 puanla ikinci sıradaki Fenerbahçe’nin 4 puan gerisinde bulunan Trabzonspor, son haftalardaki kayıplarla zirve yarışında geriye düştü.

Galatasaray karşısında 28. haftada sahasında alınan 2-1’lik galibiyetin ardından düşüşe geçen Karadeniz temsilcisi, sonraki süreçte galibiyet yüzü göremedi.

Bu maçın ardından deplasmanda Corendon Alanyaspor ve sahasında RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor’a 2-1 mağlup oldu. Son olarak Göztepe ile sahasında 1-1 berabere kalarak 9 puan kaybetti.

Sezon içinde daha önce yalnızca bir kez 3 maçlık puan kaybı yaşayan Trabzonspor, bu süreçte Samsunspor, Fenerbahçe ve Gaziantep FK maçlarında 7 puan bırakmıştı.

Fatih Tekke yönetiminde toplam 43 karşılaşmaya çıkan bordo-mavililer, 24 galibiyet, 13 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 1,97 puan ortalaması yakaladı.