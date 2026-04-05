Ligde geride kalan 28 haftada topladığı 63 puanla, bir maçı eksik lider Galatasaray’ın yalnızca 1 puan gerisinde bulunan bordo-mavililer, İstanbul temsilcileri karşısında sadece Fenerbahçe’ye mağlup oldu.

Fatih Tekke yönetiminde İstanbul takımlarına karşı 12 maça çıkan Trabzonspor, bu mücadelelerde 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Bordo-mavililer, ligin 2. haftasında deplasmanda Kasımpaşa’yı 1-0 yenerek İstanbul takımlarına karşı ilk galibiyetini aldı.

5. haftada uzun süre 10 kişi oynadığı Fenerbahçe karşılaşmasında 1-0 yenilen Karadeniz ekibi, 6. haftada Başakşehir’i deplasmanda 4-3 yenen Trabzonspor, 16. haftada Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldı.

7. haftada Fatih Karagümrük’ü 4-3, 10. haftada Eyüpspor’u 2-0 mağlup etti.

11. haftada Galatasaray deplasmanında ise 0-0 berabere kaldı.

İkinci yarıda 19. haftada Kasımpaşa’yı 2-1, Fenerbahçe’yi ise 3-2 mağlup eden Karadeniz ekibi, ardından Karagümrük’ü 3-1, Eyüpspor’u 1-0 yendi ve bu hafta Galatasaray’ı 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Trabzonspor, İstanbul takımlarına karşı 12 maçta 26 puan toplarken 10 puan kaybetti ve bu maçlardan aldığı puan, toplam puanının yüzde 41’ini oluşturdu.

Söz konusu maçlarda 24 gol atan Karadeniz ekibi, maç başına 2 gol ortalaması yakaladı ve 2,16 puan ortalamasıyla İstanbul takımlarına karşı etkili performansını sürdürdü.

Fatih Tekke yönetiminde 882 gündür süren büyük maç galibiyeti hasretine de son verildi. 4 Kasım 2023’te Fenerbahçe’yi 3-2 yenerek kazandığı son büyük maç galibiyetinden sonra bordo-mavililer, Galatasaray’ı 2-1 yenerek 882 gün aradan sonra büyük maç zaferi elde etti.