Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında ikas Eyüpspor’a konuk olacak Trabzonspor’da zorlu deplasman öncesi yolculuk kadrosu netlik kazandı. İki ekibi Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda buluşturacak olan kritik randevu için bordo-mavili kafile hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, Karadeniz ekibinin İstanbul kafilesinde yer alan isimler taraftarların ve spor kamuoyunun bilgisine sunuldu.

18 Mart Çarşamba günü saat 20.00 itibarıyla başlayacak olan bu önemli müsabakada düdük çalacak isim Oğuzhan Çakır olarak belirlendi.

Trabzonspor cephesinde kadro tercihleri şekillenirken, sağlık sorunları devam eden Edin Visca ile Arseniy Batagov kafileye dahil edilmedi. Bordo-mavililer, iki önemli oyuncusundan yoksun olarak çıkacağı mücadelede İstanbul’dan galibiyetle dönmeyi hedefliyor.