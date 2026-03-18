Trabzonspor Trendyol Süper Lig’in 27’inci haftasında Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

TRABZONSPOR İLK YARIDA ETKİSİZ KALDI

Karşılaşmanın ilk yarısında pozisyon bulmakta zorlanan Trabzonspor etkisiz bir takım performansı sergiledi.

FATİH TEKKE'NİN HAMLELERİ SONUÇ VERDİ

Fatih Tekke devre arasında iki değişiklikle yaparken Wagner Pina ve Felipe Augusto’nun oyuna girmesi maçı hareketlendirdi.

İkinci yarıya baskılı başlayan Bordo Mavililer rakip ceza sahasını daha fazla zorlayan bir görüntü çizdi.

Özellikle duran toplardaki etkinliğiyle tehdit yaratan Trabzonspor golü de bu sayede buldu. 66. dakikada Zubkov’un kornerden yaptığı ortayı ceza sahası içerisinde Felipe Augusto bitirerek takımını öne geçirdi.

Trabzonspor bu golün ardından oyunda kontrolü elinde tutmayı başardı ve skoru koruyarak sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.

TRABZONSPOR ÜST ÜSTE 5. MAÇINI KAZANDI

Bu sonuçla Trabzonspor üst üste 5. maçını kazanarak puanını 60’a yükseltti. Eyüpspor ise üst üste 3. kez 1-0’lık skorla mağlup olup 22 puanda kaldı.

EYÜPSPOR-TRABZONSPOR İLK 11’LER

Eyüpspor: Felipe, Calegari, Anıl, Bedirhan, Umut Meraş, Baran, Legowski, Denis Radu,Torres, Metehan, Umut Bozok.

Trabzonspor: Onana, Ozan, Savic, Nwaiwu, Lovik, Oulai, Folcarelli, Muçi, Zubkov, Umut, Onuachu.

EYÜPSPOR 0-1 TRABZONSPOR (ÖNEMLİ ANLAR)

Oğuzhan Çakır'ın düdüğüyle maça Eyüpspor başladı.

SON ANDA FELIPE!

2' Trabzonspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Muçi, ceza sahası içine ortasını yaptı; top doğrudan kaleye yöneldi ancak kaleci Felipe topu kornere çeldi.

FELIPE TOPU UZAKLAŞTIRDI

6' Trabzonspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Muçi, ceza sahası içine girdi ancak savunma devreye girdi; devamında ise kaleci Felipe topu uzaklaştırdı.

TORRES DENEDİ! TOP DIŞARIDA

8' Torres, Eyüpspor adına sol kanatta topla buluşup Trabzonspor ceza sahasına girdi; ardından sol çaprazdan çektiği şut auta çıktı.

TOP SAVUNMADAN DÖNDÜ

12' Trabzonspor'un orta alanda kazandığı top sonrası gelişen hızlı atakta Umut, sol kanatta topla buluşup çaprazdan şutunu çekti, top savunmadan döndü.

NWAIWU SON ANDA ARAYA GİRDİ

20' Calegari'nin ceza sahası içerisinde son çizgiden içeri çevirdiği sert topu Nwaiwu son anda araya girerek uzaklaştırdı.

ONUACHU KAFA VURUŞUNDA İSABETİ BULAMADI

23' Muçi'nin ceza sahası içerisine ortasında Onuachu kafayı vurdu. Top direğin yanından dışarı çıktı.

İLK YARI SONUCU: EYÜPSPOR 0-0 TRABZONSPOR

TRABZONSPOR HIZLI BAŞLADI

46' İkinci yarıya hızlı başlayan Trabzonspor ceza sahası içerisinde Felipe Augusto ile tehlike yarattı. Augusto'nun dar açıdan şutunda top yan ağlarda kaldı.

TRABZONSPOR DURAN TOP ORGANİZASYONUYLA TEHDİT YARATTI

53' Trabzonspor duran topu kısa kullandı. Zubkov'un pasında Muçi ceza sahası içerisinde topla buluştu. Ancak şutunda çerçeveyi tutturamadı.

OZAN TUFAN KALEYİ YOKLADI

63' Ozan Tufan'ın uzaklardan sert şutunda kaleci Felipe üzerine gelen topu yumrukla çeldi.

TRABZONSPOR AUGUSTO İLE ÖNE GEÇTİ

66' Trabzonspor duran toptan öne geçti. Kornerden yapılan ortada Felipe Augusto ceza sahası içerisinde topu ağlarla buluşturdu.