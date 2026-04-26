Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28'inci haftasında Trabzonspor Hayri Gür Salonu'nda Galatasaray'ı konuk etti.

Baştan sona çekişmeli geçen mücadelede Trabzonspor sahadan 79-69'luk skorla galip ayrılarak ligde 18. galibiyetine ulaştı. Galatasaray ise bu sonuçla 12. kez mağlup oldu.

MARCQUISE REED DOUBLE-DOUBLE İLE MAÇA DAMGA VURDU

17 sayı, 11 asistle double-double yapan Marcquise Reed Trabzonspor'da galibiyetin mimarı olurken Galatasaray'da James Palmer Jr. 14 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu.

GELECEK HAFTA PROGRAMI

Trabzonspor gelecek hafta Türk Telekom ile deplasmanda karşılaşacak. Galatasaray ise Manisa Basket'i konuk edecek.