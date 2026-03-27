Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 24. haftasında Trabzonspor evinde Bahçeşehir Koleji'ne 81-71 mağlup oldu.

TRABZONSPOR İLK YARIYI ÖNDE KAPATTI

Trabzon Hayri Gür Spor Salonu’nda oynanan karşılaşma ilk periyot Trabzonspor'un 22-21'lik üstünlüğüyle tamamladı. İkinci çeyrekte de kıran kırana geçen mücadelede Trabzonspor, soyunma odasına 44-39 önde girdi.

BAHÇEŞEHİR GERİ DÖNDÜ

İkinci yarıya hızlı başlayan Bahçeşehir Koleji, üçüncü çeyrekte 23-14’lük üstünlük kurarak skoru lehine çevirdi ve final periyoduna 62-58 önde girdi.

SON ÇEYREKTE HATA YAPMADI

Son çeyrekte oyun kontrolünü elinde tutan İstanbul temsilcisi, farkın kapanmasına izin vermedi ve sahadan 81-71 galip ayrıldı.

TRABZONSPOR'UN ÜST ÜSTE İKİNCİ YENİLGİSİ

Bu galibiyetle Bahçeşehir Koleji ligdeki 18. zaferine ulaşarak 3. sıradaki yerini korudu. Ayrıca Trabzonspor karşısında ikili averaj avantajını da elde etti. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'a deplasmanda yenilen Bordo Mavililer üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Bahçeşehir Koleji, ligin 25. haftasında sahasında Manisa Basket’i konuk edecek. Trabzonspor ise deplasmanda TOFAŞ ile karşılaşacak.