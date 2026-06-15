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Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde ilk sezonunda başarılı bir görüntü çizen Trabzonspor transfer çalışmalarına yoğunlaştı.

YENİ SEZONDA AVRUPA'DA MÜCADELE EDECEK

Gelecek sezon hem ligde hem de FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Bordo Mavililer iki kulvarda da başarılı sonuçlara imza atmak için kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

ESKİ BEŞİKTAŞLI EMANUEL TERRY TRABZONSPOR'DA

Trabzonspor son olarak pota altını tanıdık bir isimle güçlendirdi. Türkiye'de daha önce Bandırma, Manisa Basket ve Beşiktaş formaları giyen Amerikalı pivot Emanuel Terry yeni sezon öncesi Trabzonspor'a katıldı.

Trabzonspor, 29 yaşındaki tecrübeli oyuncunun transferini resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.