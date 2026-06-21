Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Transferde hata payını azaltmayı hedefleyen Trabzonspor, ince eleyip sık dokuyor.

Dünya Kupası'nı adeta mercek altına alan bordo-mavili kulübün izleme ekibi, turnuvadaki grup maçlarını yakından takip ederken hazırlanan ilk raporlar teknik heyetin önüne gelmeye başladı.

Kulüp yönetimi, hem sportif katkı sağlayacak hem de ilerleyen yıllarda ekonomik değer oluşturabilecek oyuncular üzerinde yoğunlaşıyor.

GENÇ VE POTANSİYELLİ İSİMLER ÖN PLANDA

Trabzonspor'un transfer stratejisinde genç, gelişime açık ve maliyeti makul futbolcular öncelikli konumda bulunuyor.

Scout ekibinin Dünya Kupası boyunca birçok oyuncu hakkında detaylı rapor hazırladığı, özellikle Avrupa dışındaki ülkelerde forma giyen yükselen yeteneklerin yakından izlendiği belirtildi.

Bordo-mavililer, geçmiş yıllarda yapılan yüksek maliyetli transferlerden farklı olarak bu kez uzun vadeli yatırım modeline ağırlık vermeyi planlıyor.

FATİH TEKKE'DEN İKİ İSME ONAY

Teknik direktör Fatih Tekke'nin de Dünya Kupası maçlarını yakından takip ettiği öğrenildi.

Sabah'ta yer alan habere göre; başarılı çalıştırıcı, scout ekibinin raporlarında öne çıkan iki oyuncuyu beğendi ve yönetimden bu futbolcuların transfer şartlarının araştırılmasını istedi.

Tekke'nin özellikle mücadele gücü yüksek, atletik ve sistemine uygun isimler üzerinde durduğu ifade edildi.

SCOUT EKİBİ YOĞUN MESAİDE

Trabzonspor'un izleme komitesi, turnuvanın kalan bölümünde de çalışmalarını sürdürecek.

Dünya Kupası'nda değerini artırabilecek genç oyuncuların yakından takip edildiği belirtilirken teknik heyet ve scout departmanı arasındaki koordinasyonun da transfer sürecinde belirleyici olacağı kaydedildi.

Fatih Tekke'nin onay verdiği iki futbolcunun isimlerinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.