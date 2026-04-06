Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor evinde ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürdü.

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇININ HİKAYESİNİ PAYLAŞTI

Bordo mavili kulüp, Trabzon'da büyük sevinç yaratan derbi zaferinin perde arkasını resmi Youtube kanalından yayınladığı videoyla aboneleriyle paylaştı.

TAKIMDAKİ BİRLİKTELİK DİKKAT ÇEKTİ

Galatasaray maçına hazırlık sürecinden maç öncesi ve sonu yaşanan tüm detayların yer aldığı videoda, takımdaki birliktelik dikkat çekti.

FATİH TEKKE: 'TRABZON'DA OYNADIKLARINI HİSSETTİRECEKSİNİZ'

Fatih Tekke'nin Galatasaray maçı hazırlıklarına başlarken antrenman öncesi takımını şu sözlerle motive etti:

"4-5 kez oynadınız bunlarla ve anlarda yenildiğimiz çok maç var. Bu takımı iyi savunmalısınız ama savunarak kazanamazsın. Baskımızı 90 dakika yapmak zorundayız. Trabzon’da oynadıklarının hissini vereceksiniz. Bizim kaybedecek bir şeyimiz yok kazanacak çok şeyimiz var.”

MUCI'NİN SAKATLIK YAŞADIĞI ANLAR DA YER ALDI

Antrenman görüntülerinde milli takımdan sakatlığı sebebiyle erken dönen ve derbide forma giyemeyen Ernest Muçi'nin çift kale maç sırasında ağrı hissetmesi nedeniyle kenera geldiği anlar da yer aldı.

DURAN TOP ÇALIŞMALARI VE TEKKE'NİN YAKLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Ayrıca derbide galibiyeti duran toptan attığı golle alan Trabzonspor'da bu yönde yapılan çalışmalar da paylaşılan videoa gözler önüne serildi.

Fatih Tekke'nin her çalışmada sahanın içerisinde oyuncularıyla bire bir diyalog halinde kalması da dikkat çeken bir başka detay oldu.

MAÇIN MOTTOSU 'İNANAN TAKIM' OLDU

Fatih Tekke'nin maç öncesi tesislerde yapılan toplantıda sarf ettiği sözler de galibiyet sonrası yaptığı inanç vurgusuyla bire bir örütüşüyor:

"Hak edilmiş ihtimallerden bahsediyorduk kaç haftadır. O ihtimalleri siz oluşturdunuz. Futbolda her şey mümkündür. Kendinize inanın. Benim inancım tam. Bu maçlarda bireysel yıldız çok nadir çıkar ama inanmış bir takım çıkar. İnanan bir grup varsa o da sizsiniz. Biz beraber savaştık. İnanan takım böyledir."

ERTUĞRUL DOĞAN FATİH TEKKE'YE SARILDI

Maçın bitiş düdüğünün ardından Trabzonspor'un soyunma odasında yaşadığı sevinç de görülmeye değer. Başkan Ertuğrul Doğan soyunma odasına inerek 'Gel seni öpeyim' diyip Fatih Tekke'yi tebrik ettikten sonra oyunculara da teşekkür etti.

ERTUĞRUL DOĞAN: 'HER SONUÇTA SİZİ SEVİYORUZ'

Başkan Ertuğrul Doğan prim açıklaması bekleyen oyuncularına kararı Savic'e bıraktığını söylerek şu ifadeleri kullandı:

‘Kaptana bırakıyorum. O ne derse o. Hepinizi canı gönülden saygıyla karşılıyorum. Süpersiniz. Gidebildiğimiz yere kadar gidelim ama her sonuçta biz sizi çok seviyoruz."

Başkanın bu sözlerinin ardından soyunma odasında tüm oyuncular 'Bize her yer Trabzon' diye tezahürata başladı.

FATİH TEKKE HEPSİNİ TEK TEK ALINLARINDAN ÖPTÜ

Son olarak Fatih Tekke öğrencilerini kutlamak için soyunma odasına geldi ve "Tebrik ediyorum sizi. Galip geldiğiniz için değil son yıllarda bu kadar karakterli ve inanan bir takım görmedim." dedi.

Ayrıca "Bizim gelenek ve göreneklerimizde yapılacak tek bir şey var..." diyen Tekke tek tek oyuncularını alınlarından öptü.

Ardından oyuncular da Fatih Tekke tezahüratına başlayarak sevinçlerini hocalarıyla paylaştı. Ortaya renkli görüntüler çıktı.

(Haberde yer alan bazı görseller Trabzonspor Youtube kanalından alınmıştır.)