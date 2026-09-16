Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Bordo-mavili ekip, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda Galatasaray karşılaşmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.
TAKTİK ÇALIŞMAYLA TAMAMLANDI
Dinamik ısınmayla başlayan antrenmanda futbolcular daha sonra pas çalışması gerçekleştirdi.
Rondo çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde ise taktik çalışma üzerinde duruldu.
HAZIRLIKLAR YARIN DEVAM EDECEK
Trabzonspor, Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
Bordo-mavililer, Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek.