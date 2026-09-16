Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Bordo-mavili ekip, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda Galatasaray karşılaşmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

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TAKTİK ÇALIŞMAYLA TAMAMLANDI

Dinamik ısınmayla başlayan antrenmanda futbolcular daha sonra pas çalışması gerçekleştirdi.

Rondo çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde ise taktik çalışma üzerinde duruldu.

Trabzonspor derbi mesaisine taktik çalışmayla devam etti - Resim : 2

HAZIRLIKLAR YARIN DEVAM EDECEK

Trabzonspor, Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Bordo-mavililer, Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek.