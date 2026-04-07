Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Şampiyonluk yarışındaki bordo-mavililer, dış sahadaki performansıyla da öne çıkıyor.

Ligde geride kalan 28 haftada 63 puan toplayan Karadeniz temsilcisi, bir maçı eksik lider Galatasaray’ın 1 puan gerisinde, aynı puana sahip Fenerbahçe’nin ise averajla arkasında üçüncü sırada yer alıyor.

Deplasmanda sergilediği performansla dikkat çeken Trabzonspor, dış sahada topladığı 32 puanla ligin en başarılı takımı konumunda bulunuyor.

Karadeniz ekibi, 11 Nisan Cumartesi günü Alanyaspor karşısında deplasmandaki istikrarını sürdürerek şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha aşmayı hedefliyor.

Trabzonspor, ligde deplasmanda oynadığı 14 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 32 puan elde etti. İç sahada ise 14 karşılaşmada 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgiyle 31 puan toplayarak dış sahaya göre 1 puan geride kaldı.

Bordo-mavililer, deplasmandaki son mağlubiyetini 106 gün önce Gençlerbirliği karşısında 4-3’lük skorla yaşadı. Bu karşılaşmanın ardından oynadığı 6 dış saha maçında 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.

Trabzonspor, son 4 deplasman karşılaşmasını da kazanmayı başardı.

Galatasaray galibiyetiyle ligde 161 hafta sonra üst üste 6 maç kazanan bordo-mavililer, Alanyaspor karşısında da galip gelerek seriyi 7 maça çıkarmayı hedefliyor.

Gaziantep FK’yı 2-1, Fatih Karagümrük ve Kayserispor’u 3-1, Çaykur Rizespor ile Eyüpspor’u 1-0, Galatasaray’ı ise 2-1 mağlup eden Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 2021-2022 sezonunda yakaladığı 8 maçlık galibiyet serisine bir adım daha yaklaşmak istiyor.