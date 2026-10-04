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Trabzonspor, ara transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bordo-mavililerin, sezon başında Aral Şimşir ve Franculino Dju'yu kadrosuna kattığı Danimarka temsilcisi Midtjylland'dan bu kez Philip Billing'i transfer listesine aldığı iddia edildi.

Teknik direktör Thomas Reis'in oyun planına uygun bir 8 numara arayan Trabzonspor yönetiminin, daha önce de ilgilendiği Danimarkalı futbolcu için yeniden harekete geçmeye hazırlandığı kaydedildi.

THOMAS REİS'İN SİSTEMİNE UYGUN

Orta sahada fizik gücünü ve hücum etkinliğini artırmak isteyen bordo-mavililerin, Billing'in hem savunmaya hem de hücuma katkı sağlayabilen oyun yapısını ön planda tuttuğu ifade edildi.

İkili mücadelelerdeki etkinliği, ceza sahasına yaptığı koşular ve uzaktan şutlarıyla dikkat çeken 30 yaşındaki futbolcunun, Thomas Reis'in sistemine uygun bir seçenek olarak görüldüğü aktarıldı.

DEVRE ARASINDA HAMLE YAPILABİLİR

Kariyerinde İngiltere ve İtalya'da da forma giyen Philip Billing, şu anda Midtjylland'da mücadele ediyor.

Danimarka ekibiyle 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli orta saha oyuncusunun piyasa değeri 5,5 milyon euro olarak gösteriliyor.

Trabzonspor'un ara transfer döneminde Billing için girişimde bulunabileceği öne sürüldü.