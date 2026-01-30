Trabzonspor'da Antalyaspor maçı öncesi Umut Nayir transferinin ardından bir de ayrılık gerçekleşti.
TRABZONSPOR CİHAN ÇANAK'IN KİRALIK TRANSFERİNİ TFF'YE BİLDİRDİ
Bordo Mavililer, Cihan Çanak'ı sezon sonuna kadar başkent ekibi Gençlerbirliği'ne kiraladı.
Cihan Çanak'ın kiralık transferi Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirildi.
CİHAN ÇANAK'IN TRABZONSPOR PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon başında Trabzonspor'un 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Standard Liege'ten kadrosuna kattığı Cihan Çanak bordo mavili formayla görev aldığı 41 maçta 1 gol, 2 asistle oynadı.