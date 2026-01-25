Trabzonspor, sezon başında Fransız 2. Ligi'nden 5,5 milyon euroya transfer ettiği 19 yaşındaki Fildişi Sahili futbolcusu Christ Oulai için flaş bir karar aldı. Hem bordo-mavili forma hem de Fildişi Sahili Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda sergilediği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Oulai, kış transfer döneminin en gözde isimlerinden biri haline geldi.

YOĞUN İLGİ VAR

Süper Lig'den Galatasaray da, genç oyuncu için teklif yaptı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray’ın teklifi doğrularken, 40 milyon euro ve üzerindeki teklifler için değerlendirme yapacaklarını açıklamıştı.

Trabzonspor, Galatasaray'ın dün X'ten yaptığı paylaşıma da göndermeli yanıt vermişti.

OLURSA YURT DIŞI

Manchester City, Chelsea ve PSG gibi dünya devlerinin ilgisi doğrultusunda, Trabzonspor yönetimi Christ Oulai için yurt içinden gelen tüm teklifleri reddetme kararı aldı.