Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Trabzonspor Bursaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

TRABZONSPOR SON ÇEYREKTE ZORLANSA DA KAZANDI

Karşılaşmanın ilk periyodu 18-17 Bursaspor üstünlüğüyle geçildi. Ancak ikinci çeyrekte oyunun kontrolünü ele alan Trabzonspor, devreye 40-32 önde girdi.

Ev sahibi ekip üçüncü periyotta farkı eritmeye çalıştı ve son bölüme girilirken skor 62-55 Trabzonspor lehineydi. Son çeyrekte Bursaspor farkı tek hanelere indirse de Trabzonspor soğukkanlı kalarak sahadan 83-75 galip ayrıldı.

GALİBİYET SERİSİNİ 9 MAÇA ÇIKARAN TRABZONSPOR 3. SIRAYA YERLEŞTİ

Üst üste 9. maçını kazanan Trabzonspor galibiyet sayısını toplamda 13'e yükselterek lig sıralamasında 3. sıraya yerleşti.

TRABZONSPOR'DA MARCQUISE REED YİNE MAÇA DAMGA VURAN İSİM OLDU

Trabzonspor'da skor üretiminde Marcquise Reed öne çıktı. Sahada kaldığı 32 dakikada 31 sayı kaydeden Reed, sahanın en skorer ismi oldu. Kritik anlarda topu eline alan tecrübeli guard, maçın kaderini belirleyen isim oldu.

Öte yandan Trabzonspor'da Tony Taylor 16, Akwasi Yeboah 10, Tres Tinkle 11 ve Angel Delgado 9 sayıyla galibiyete katkı verdi.