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Trabzonspor Basketbol Takımı yeni transferi Brady Manek'i duyurdu.

TÜRKİYE'DE TOFAŞ VE MERSİN'DE FORMA GİYMİŞTİ

Ülkemizde daha önce TOFAŞ ve Mersin formaları giyen 27 yaşındaki forvet son olarak Çin Ligi'nde oynadı.

Manek Çin'de çıktığı 42 maçta 13.4 sayı ve 6.3 ribaund ortalamaları yakaladı.

TRABZONSPOR TRANSFERİ AÇIKLADI

Bordo Mavililer, ABD'li uzun forvetin transferini resmi sosyal medya hesabından yaptığı, "Takımımız, forvet oyuncusu Brady Manek'i kadrosuna kattı. Manek'e formamız altında başarılı bir sezon dileriz." açıklamasıyla duyurdu.