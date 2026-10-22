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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasında yaşanan meşale olaylarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, 19 Ekim 2026 tarihinde oynanan mücadelede meşale yakıp atarak bir taraftarın yaralanmasına neden olan kişinin kimliğinin tespit edildiğini duyurdu.

Emniyet Müdürlüğü, karşılaşmada meşale yakan diğer kişilerin de belirlendiğini ve haklarında adli tahkikat başlatıldığını açıkladı.

TRABZON EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN RESMİ AÇIKLAMA

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olayla ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Emniyet Müdürlüğünün açıklaması şu şekilde:

"19.10.2026 tarihinde ilimizde oynanan Trabzonspor-Beşiktaş müsabakasında, meşale yakıp atmak suretiyle bir taraftarın yaralanmasına neden olan şahsın ve meşale yakan diğer şahısların kimlikleri tespit edilmiş olup haklarında adli tahkikat başlatılmıştır."

19.10.2026 tarihinde ilimizde oynanan Trabzonspor–Beşiktaş müsabakasında, meşale yakıp atmak suretiyle bir taraftarın yaralanmasına neden olan şahsın ve meşale yakan diğer şahısların kimlikleri tespit edilmiş olup haklarında adli tahkikat başlatılmıştır. Spor alanlarında şiddet ve düzensizliğe kesinlikle müsaade edilmeyecektir. — Trabzon Emniyet Müdürlüğü (@TrabzonEmniyet) October 22, 2026

MEŞALELERİN SAHAYA ATILDIĞI GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, açıklamasıyla birlikte karşılaşma sırasında meşalelerin yakılmasını ve sahaya atılmasını gösteren video görüntülerini de paylaştı.

Yapılan açıklamada, spor alanlarında şiddet ve düzensizliğe kesinlikle müsaade edilmeyeceği vurgulandı.

Kimlikleri belirlenen kişiler hakkında başlatılan adli sürecin devam ettiği bildirildi.