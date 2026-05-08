Trabzonspor, Süper Lig’in 33. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Bordo-mavili ekibin kamp kadrosu şu şekilde:

Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Chibuike Nwaiwu, Mathias Lovik, Benjamin Bouchouari, Tim Jabol Folcarelli, Christ Inao Oulai, Salih Malkoçoğlu, Ozan Tufan, Boran Başkan, Ernest Muçi, Onuralp Çakıroğlu, Anthony Nwakaeme, Oleksandr Zubkov, Felipe Augusto, Umut Nayir ve Paul Onuachu.

MAÇIN HAKEMİ

Dev mücadeleyi Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Bersan Duran yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.

Beşiktaş - Trabzonspor, 9 Mayıs Cumartesi günü Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak. Saat 20.00’de başlayacak mücadele futbolseverler tarafından büyük heyecanla bekleniyor.