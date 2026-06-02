Trabzonspor yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ediyor.

TRABZONSPOR CABRAL TRANSFERİNİ TAMAMLADI

Dünya Kupası öncesi Yeşil Burun Adalı oyuncu Sidny Lopes Cabral'ı kadrosuna katmak için daha önce Portekiz ekibi Benfica ile anlaşmaya varan Bordo Mavililer 23 yaşındaki beki de transfere ikna etti.

Bu transfer için yaklaşık 6 milyon Euro'luk bonservis bedeli ödemesi beklenen Trabzonspor, Cabral'ı yarın İstanbul'a getirerek sağlık kontrollerinden geçirip resmi sözleşmeye imza attırmayı planlıyor.

BORDO MAVİLİLER ŞU ANA KADAR 4 TRANSFERDE MUTLU SONA ULAŞTI

Trabzonspor böylelikle Ruslan Malinovskyi, Thierry Karadeniz ve Ernest Muçi'den sonra Sidny Lopes Cabral transferinde de mutlu sona ulaşarak yaz dönemi için 4. hamlesini gerçekleştirdi.