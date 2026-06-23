Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor Basketbol, kadrosuna önemli bir takviye yaptı.
Bordo-mavili kulüp, son olarak Fransa ekibi ASVEL'de forma giyen Shaquille Harrison ile sözleşme imzalandığını açıkladı.
NBA'DE BİRÇOK TAKIMIN FORMASINI GİYDİ
32 yaşındaki ABD'li oyun kurucu, kariyerinde Phoenix Suns, Chicago Bulls, Utah Jazz, Denver Nuggets, Brooklyn Nets, Portland Trail Blazers, Los Angeles Lakers ve Memphis Grizzlies formaları giydi.
Harrison, 2024 yılında Avrupa'ya transfer olarak ASVEL kadrosuna katılmıştı.
ASVEL PERFORMANSI
Geride kalan sezonda ASVEL formasıyla 29 karşılaşmada görev yapan tecrübeli basketbolcu, maç başına 18,9 dakika süre aldı.
1.93 metre boyundaki oyuncu, sezonu 7,8 sayı, 2,7 ribaund ve 2 asist ortalamalarıyla tamamladı.
SAVUNMA YÖNÜYLE DİKKAT ÇEKİYOR
Özellikle savunmadaki etkinliğiyle öne çıkan Harrison, maç başına 1,3 top çalma ortalaması yakalayarak takımının en etkili dış savunmacıları arasında yer aldı.
Trabzonspor Basketbol, bu transferle birlikte yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeyi sürdürdü.