Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında temsilcimiz Trabzonspor, Fransız ekibi Nanterre 92'yi Hayri Gür Spor Salonu'nda konuk etti.
İlk yarıyı 45-41, üçüncü çeyreği ise 64-54 önde tamamlayan bordo-mavililer, rakibinin son periyottaki geri dönüşüne engel olamadı ve normal süre 76-76 sona erdi.
TRABZONSPOR UZATMADA FARKI AÇTI
Uzatma bölümünde kontrolü yeniden ele alan Trabzonspor, rakibine 17-7 üstünlük kurarak mücadeleyi 93-83 kazandı.
Bordo-mavililer böylece Basketbol Şampiyonlar Ligi macerasına galibiyetle başladı.