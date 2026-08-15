Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo mavili taraftarların kombine biletlere gösterdiği yoğun ilgiye teşekkür etti.

Başkan Doğan, Salah transferinin ardından patlayan satışlarda geçtiğimiz hafta koydukları 25.000 hedefine ulaşıldığını açıkladı.

ERTUĞRUL DOĞAN: 'BU YOLCULUKTA EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ SİZSİNİZ'

Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Tam bir hafta önce önümüze yeni bir hedef koymuştuk: 25.000 kombine!

Bugün, o hedefe ulaşmanın gururunu yaşıyoruz.

Büyük Trabzonspor Taraftarı yine taşın altına elini koymuş, kulübüne olan inancını ve bağlılığını bir kez daha göstermiştir. Tüm taraftarlarımıza kulübümüz adına en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Artık yeni hedefin belirleyicisi sizlersiniz. Çünkü biliyoruz ki; Trabzonspor taraftarının olduğu yerde hiçbir hedef son değildir.

Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından kulübümüze destek veren; bu armayla yaşayan, sevinen, üzülen ve bizimle birlikte yürüyen herkese minnettarım.

Şimdi hep birlikte uzun bir yolculuğa hazırlanıyoruz. Bu yolculuktaki en büyük gücümüz yine sizsiniz.

Takımımızı hiçbir zaman yalnız bırakmayan Büyük Trabzonspor Taraftarının bu sezon da üzerine düşenin fazlasını yapacağına; hem Türkiye’de hem Avrupa’da tribündeki gücüyle göğsümüzü kabartacağına yürekten inanıyorum.

25.000 kez teşekkürler.

Şimdi sıra, bu büyük birlikteliği sahaya taşımakta.

Omuz omuza, hep birlikte… Yeni zaferlere."