Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan, olağanüstü kongre kararı alan ve seçimde aday olmayacağını açıklayan Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut ile ilgili açıklamalarda bulundu.

ERTUĞRUL DOĞAN: 'ORTAYA KOYDUĞU VİZYON HER ZAMAN TAKDİRİ HAK ETMİŞTİR'

İbrahim Turgut'un yeniden aday olmayacağını üzüntüyle öğrendiğini belirten Ertuğrul Doğan, "Görev süresi boyunca Çaykur Rizespor için büyük bir özveriyle çalışan, zamanını ve emeğini kulübünün geleceği adına samimiyetle ortaya koyan Sayın Turgut, sağduyulu yaklaşımı, yapıcı tavrı ve çözüm odaklı duruşuyla Türk futboluna çok önemli katkılar sunmuştur. Kulüpler Birliği Başkan Yardımcılığı görevinde bana yol arkadaşlığı yapan Sayın İbrahim Turgut ile birlikte Türk futbolunun gelişimi adına birçok konuda ortak fikir alışverişinde bulunduk, çözüm üretmek adına mücadele verdik. Futbolumuzun sorunlarına karşı gösterdiği hassasiyet ve kulüplerimizin geleceğine dair ortaya koyduğu vizyon her zaman takdiri hak etmiştir." dedi.

'RİZESPOR'A VE TÜRK FUTBOLUNA SUNDUĞU KATKILAR İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Ertuğrul Doğan ayrıca İbrahim Turgut'un başkanlığı döneminde iki komşu kulüp Trabzonspor ile Rizespor arasında dostluk bağlarının da güçlendiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Çaykur Rizespor'a verdiği emekler, şehrine duyduğu aidiyet ve camiasıyla kurduğu güçlü bağ, Sayın İbrahim Turgut'u Rize futbolu adına iz bırakan başkanlardan biri haline getirmiştir. Değerli kardeşim İbrahim Turgut'a Türk futboluna ve Çaykur Rizespor'a sunduğu katkılar için teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşamında sağlık, huzur ve başarı diliyorum. Çaykur Rizespor camiasına da olağanüstü kongre sürecinde hayırlı sonuçlar temenni ediyorum."