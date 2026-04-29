Trabzonspor Dergisi’nin bu ayki sayısında yazı kaleme alan Doğan, kulübün bir ihtiyaçtan ziyade güçlü bir itirazın ürünü olduğunu belirtti.

Doğan, kulübün İstanbul merkezli düzene karşı Anadolu’nun sesi olarak ortaya çıktığını, emeğin ve inancın sahadaki karşılığı haline geldiğini ifade etti. Trabzonspor’un kupalardan önce güçlü bir karakter inşa ettiğini ve başarıdan önce kararlı bir duruş sergilediğini vurguladı.

Bordo-mavili formanın yalnızca bir kıyafet olmadığını, alın teri, inanç ve mücadeleyi temsil ettiğini belirten Doğan, sahaya çıkan her oyuncunun bir şehrin geçmişini ve camianın direncini taşıdığını söyledi.

Trabzonspor’un başkalarının oluşturduğu senaryolarda yan rolü kabul etmediğini, kendi yolunu kendi belirlediğini ifade eden Doğan, kulübün sistemi kabullenmek yerine onu zorlamayı tercih ettiğini dile getirdi.

Taraftarlara da seslenen Doğan, kulübün kimliğini en net şekilde merhum Özkan Sümer’in sözlerinin özetlediğini belirtti. Trabzonspor’un büyüklüğünü mücadele ederek kazandığını, kimliğinin kıyas kabul etmediğini ifade etti.

Doğan, kulübün zamanla değişse de duruşunun değişmeyeceğini, hiçbir kalıba sığmayacağını vurguladı. Trabzonspor’un yön belirleyen bir yapı olduğunu, kimsenin bu kulübe istikamet çizemeyeceğini söyledi.

Zorluklara rağmen Trabzonspor’un pes etmeyeceğini belirten Doğan, camianın her dönemde yeniden ayağa kalktığını ve kendi gücünü yalnızca kendi özünden aldığını ifade etti. Kulübün tarihini yine kendisinin yazdığını vurgulayarak sözlerini tamamladı.