Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor Samsunspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından stat çıkışı A Spor'a açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, takım otobüsüne yönelik taşlı saldırı hakkında konuştu.

ERTUĞRUL DOĞAN: 'TAŞLI SALDIRI SAMSUN CAMİASINI BAĞLAMAZ'

Ertuğrul Doğan maç öncesi yaşanan hadisenin Samsun şehrine ve Samsunspor camiasına mal edilemeyeceğinin altını çizdi.

Doğan, "Her şeyi Samsun şehrine mal etmemek lazım. Samsun bizim komşu şehrimiz, bizim komşumuz. Samsunluları biz çok seviyoruz. Yönetimdeki arkadaşlarımızı çok seviyoruz, hiçbir sıkıntımız yok. Her şehirde böyle münferit şeyler olabilir. Samsun camiasını bağlamaz." ifadelerini kullandı.