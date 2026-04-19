Trendyol Süper Lig’in 30’uncu haftasında zirve takibini sürdüren Trabzonspor sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geliyor.
Papara Park’ta saat 20.00’de başlayan zorlu mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetiyor.
TRABZONSPOR-BAŞAKŞEHİR İLK 11’LER
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Ozan, Oulai, Nwakeme, Augusto, Zubkov, Onuachu
Başakşehir: Muhammed, Onur, Duarte, Opoku, Kazımcan, Kemen, Umut, Yusuf, Shomurodov, Brnic, Bertuğ
TRABZONSPOR 0-0 BAŞAKŞEHİR CANLI ANLATIM
1' Hakem Alper Akarsu'nun ilk düdüğüyle Trabzonspor-Başakşehir maçı başladı.
KAZIMCAN İSABETİ BULAMADI
4' Kazımcan Karataş ceza sahası içinde dar açıdan şutunda isabeti bulamadı. Top farklı şekilde dışarı çıktı.
BAŞAKŞEHİR DURAN TOPTAN TEHDİT YARATTI
9' Yusuf Sarı'nın kornerden yaptığı ortada Opoku kafayı vurdu. Top direğin yanından auta gitti.