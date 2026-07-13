Trabzonspor Mathias Lövik'in Molde'ye transfer olduğunu Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

LOVIK 4.4 MİLYON EURO'YA ESKİ KULÜBÜ MOLDE'YE GERİ DÖNDÜ

Bordo mavili kulüp, geçtiğimiz sezonun devre arasında 3.7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Lövik'i Norveç ekibine bonuslarla birlikte 4.4 milyon Euro'ya sattığını açıkladı.

TRABZONSPOR TRANSFERİ KAP'A AÇIKLADI

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Mathias Johan Fjortoft Lovik'in, Molde Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Buna göre; Molde Kulübü ile, sözleşme fesih bedeli olarak 2.500.000.-EUR garanti bedel ve 1.900.000.-EUR şarta bağlı bonus olmak üzere, toplamda 4.400.000.-EUR bedelli anlaşma yapılmıştır. Anlaşmaya göre, oyuncunun başka bir kulübe transferi halinde, elde edilecek net transfer bedelinin %10'u Kulübümüze ödenecektir."

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Bordo mavili formayla toplam 17 maçta forma giyen ve Trabzonspor'a 2 asistlik katkı sağlayan Mathias Lövik, performansıyla beklentilerin altında kalmış ve yeni sezonun kadro planlamasında yer almamıştı.