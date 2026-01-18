Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yoğun kar yağışı altında oynanan Kocaelispor-Trabzonspor maçı nefes kesti.

BRUNO PETKOVIC'İN TRABZONSPOR'A MANİDAR GOLÜ

Karşılaşmanın 18'inci dakikasında sezonun flaş isimlerinden Tayfur Bingöl'ün asistinde Bruno Petkovic topu ağlara göndererek Kocaelispor'u öne geçirdi.

Nenad Bjelica döneminde Trabzonspor'un uzun süre transfer gündeminde kalan Bruno Petkovic o dönemde kulübü Dinamo Zagreb'den ayrılmak istememiş ve bordo mavili yönetimin cömert teklifini geri çevirmişti.

Petkovic'in yıllar sonra Süper Lig'de Kocaelispor formasıyla Trabzonspor'a gol atması, maçın dikkat çeken detaylarından biri oldu.

TRABZONSPOR FELIPE AUGUSTO İLE CEVAP VERDİ

Trabzonspor ise bu gole sezon başında kadrosuna kattığı ve ara transfer döneminde adı ayrılık iddialarıyla anılan Felipe Augusto ile Petkovic'e cevap verdi. Devreye girilirken 44'üncü dakikada harika bir kafa vuruşuyla skora eşitliği getiren Brezilyalı oyuncu Süper Lig'deki 9'uncu golünü kaydetti.