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Kaynak: AA

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki ilk karşılaşmasında Macaristan temsilcisi Ferencvaros’u Papara Park’ta konuk edecek.

Saat 20.00’de başlayacak mücadelede düdük Hırvat hakem Igor Pajac’ta olacak. Pajac’ın yardımcılık görevini ise yine Hırvatistan Futbol Federasyonundan Bojan Zobenica ile Ivan Mihalj üstlenecek.

Geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanarak Avrupa Ligi’nde play-off turundan mücadele etme hakkı kazanan bordo-mavililer, Ferencvaros karşısında avantaj sağlayacak bir sonuç almak için sahaya çıkacak.

EKSİK OYUNCULAR

Trabzonspor'da karşılaşma öncesinde 4 oyuncunun sakatlığı bulunuyor.

Bordo-mavili takımda uzun süreli sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde yer almayan Okay Yokuşlu ve Batagov'un yanı sıra tedavileri devam eden Folcarelli ile Muçi, yarın forma giyemeyecek.

SALAH İLK 11'DE BEKLENİYOR

Trabzonspor'un Mısırlı yıldız futbolcusu Muhammed Salah, Ferencvaros maçıyla Trabzon'da ilk kez bir müsabakaya çıkarak taraftarlarla buluşacak.

Kasımpaşa karşılaşmasının 58. dakikasında oyuna giren bordo-mavili takımın yeni transferi Muhammed Salah'ın yarınki mücadelede ilk 11'de görev alması bekleniyor.

TARAFTAR İLGİSİ

Trabzonspor taraftarları da sezonun ilk iç saha maçına büyük ilgi gösteriyor.

Bordo-mavili takımın hafta içinde satışa çıkardığı biletlerin tükenmek üzere olduğu ve 41 bin kişi kapasiteli tribünlerin dolmasının beklendiği belirtildi.